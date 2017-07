Estudante universitário pede apoio para projeto de Estação Ecológica em Mafra

Os vereadores Eder Gielgen (PMDB) e Claudia Maria Bus (PTB) se reuniram com o estudante de direito Gilvan Gruber e com o professor Carlos Otávio Senff da Universidade do Contestado, campus Mafra. O acadêmico apresentou o projeto da Estação Ecológica de Mafra.

O foco do estudante é direito ambiental, por isso elaborou o projeto que contém a criação da estação. Segundo o professor Carlos, a ideia é que o dinheiro das multas ambientais seja aplicado em uma Estação Ecológica que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Para tirar do papel o projeto e a própria estação, é necessário um investimento de R$ 18 mil. Agora, Gilvan busca apoio de empresários locais para iniciar o projeto.

A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Nelas, são permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: a) medidas que visem à restauração de ecossistemas modificados; b) manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; c) coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; e d) pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas.