Estudantes de Mafra participarão do Desafio Sustentável

Alunos do ensino médio de 36 municípios catarinenses inscreveram-se para participar do Desafio Sustentável, gincana promovida pela Revista Its em parceira com a Fundação do Meio Ambiente (Fatma). Os 743 estudantes estão divididos em 53 grupos que serão capacitados para levar a conscientização ambiental a suas comunidades. Todo o desafio será acompanhado pelo www.desafiosustentavel.com.

As inscrições foram finalizadas no dia 23. Dos grupos inscritos, 92% são de escolas públicas. “O objetivo da gincana é fazer com que os alunos aliem a teoria e a prática. O foco será na conservação de rios e na redução da degradação dos recursos hídricos”, explica o presidente da Fatma, Alexandre Waltrick Rates. As tarefas feitas pelos grupos serão cadastradas no site e avaliadas por cinco jurados. Também passarão por votação do público.

O clube vencedor ganhará uma viagem para Florianópolis e participará do Dia do Futuro, um dia descontraído com ações relacionadas à preservação ambiental, entrega do troféu e certificados online.

O QUE É A REVISTA ITS?

Presente nas atividades e conteúdos desenvolvidos nas escolas, a Revista its, é um veículo de comunicação considerado a maior plataforma estudantil de Santa Catarina. Reconhecida por todo sistema de ensino catarinense, a revista está presente em mais de 1.300 escolas, com comunicação direta entre professores e alunos.

VEJA DE ONDE SÃO OS CLUBES: