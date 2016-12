Estudantes do curso Técnico em Design idealizam projetos de móveis sustentáveis em Mafra

No final do mês de novembro, os estudantes do curso Técnico em Design de Interiores do Senac – Mafra idealizaram projetos de Ecodesign (móveis sustentáveis), desenvolvendo desde o projeto até sua execução, colocando os móveis em uma exposição que ficou aberta ao público até o dia 12 de dezembro.

O design de interiores tem um papel importante frente ao desenvolvimento da sustentabilidade. O Senac Mafra trabalha com o intuito de buscar alternativas, soluções e ideias de aplicações no design de interiores, mostrando que existem maneiras de unir tecnologia com natureza e ser ecologicamente correto.

A arquiteta Drieli Lima, docente responsável pelo projeto, acredita que o comprometimento dos alunos foi o grande diferencial para esse trabalho. “Em minhas aulas mostro a importância de elaborar um projeto com amor, pois esse sentimento modifica as pessoas”. Para os próximos meses, teremos novos projetos para beneficiar a população de Mafra, finaliza.

O curso de Design de Interiores termina em abril do próximo ano e as inscrições para a nova turma já estão abertas.