Estudo aponta Presídio de Mafra como péssimo

Levantamento do sistema Geopresídios, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com informações repassadas mensalmente por juízes de execução pena, divulgado na terça-feira 13, mostra que as condições da Presídio Regional de Mafra, é péssima, na mesma situação de outros 12 unidades do estado, inclusive a do vizinho município de Canoinhas.

A cada 10 unidades prisionais catarinenses, seis são avaliadas como péssimas, ruins ou regulares. Somente um terço é considerado bom e apenas três prisões do estado têm classificação excelente.

Santa Catarina tem 50 unidades avaliadas. A maioria aparece no sistema com lotação acima da capacidade máxima. Segundo o banco de dados, o Estado hoje abriga 18,7 mil presos e sofre com um déficit de cerca de 3,5 mil vagas. Entre as cadeias consideradas péssimas estão unidades de grande porte, marcadas por fugas nos últimos anos, como os presídios regionais de Joinville e Blumenau, além da Penitenciária de Florianópolis.

Pelo menos 33 das 50 unidades de Santa Catarina estão sob interdição parcial por força judicial, o que ocorre devido à superlotação e também pesa na avaliação de cada estabelecimento.

DIRETOR DO PRESÍDIO MAFRENSE CONTESTA O LEVANTAMENTO

A Gazeta de Riomafra entrou em contato com a direção do Presídio Regional de Mafra, para ouvir a sua versão. O diretor Helton Neumann Leal disse estranhar a classificação do Presídio de Mafra e comentou desconhecer os critérios usados na pesquisa, já que o CNJ veio pela última vez à Santa Catarina no ano de 2011 para avaliar os presídios estaduais.

Helton disse a nossa reportagem que estranha tal avaliação pelo motivo do trabalho desenvolvido junto com o juiz corregedor da comarca local nos últimos meses, onde a população prisional foi reduzida de 300 presos para 180 detentos, ficando o presídio com apenas 24 detentos acima da capacidade que é de 156 presos. Lembrou também que foi realizado o programa “Mulheres Sim”, programa que teve repercussão nacional e gerou um livro com poesias das presidiárias levando o diretor da unidade a participar de encontro internacional de educação.

Segundo o diretor do presídio local, hoje a unidade de Mafra possuí Raio-X de bagagem, vários equipamentos de detectores de metal, os agentes penitenciários entram nas celas todos os dias onde realizam a chamada dos internos e tem um sistema regido de revista.

O diretor do presídio comentou ainda, que alguns presídios citados como bons possuem problemas e estão interditados. Segundo ele, Mafra recebeu nos últimos dias presos de São Francisco do Sul que estranhamente teve a unidade classificada como excelente pelo estudo do Conselho Nacional de Justiça.

O juiz corregedor de São Francisco do Sul determinou que as vagas sejam limitadas na unidade daquela cidade, ou seja, o presídio não está recebendo novos presos.

Veja a classificação do presídios de SC segundo o CNJ:

PÉSSIMOS

Biguaçu; Blumenau (presídio); Campos Novos; Canoinhas; Concórdia; Florianópolis (Central de triagem no Estreito); Florianópolis (penitenciária); Itapema; Joinville (presídio); Lages (presídio regional); Mafra; Maravilha; Tijucas.

RUINS

Xanxerê

REGULARES

Blumenau (penitenciária); Caçador; Chapecó (penitenciária agrícola); Florianópolis (Casa Albergado); Florianópolis (Hospital de Custódia); Florianópolis (pres. feminino); Florianópolis (pres. masculino); Jaguaruna; Joaçaba; Joinville (penitenciária); Lages (presídio masculino); Laguna; Rio do Sul; Palhoça; São Pedro de Alcântara; Videira.

BONS

Araranguá; Barra Velha; Brusque; Criciúma (presídio); Criciúma (penitenciária); Curitibanos; São Cristóvão do Sul; Imbituba; Indaial; Itajaí (penitenciária da Canhanduba); Itajaí (presídio da Canhanduba); Itajaí (presídio regional); Jaraguá do Sul; Porto União; São José do Cedro; São Miguel do Oeste; Tubarão.

EXCELENTES

São Francisco do Sul; Chapecó (penitenciária industrial); Chapecó (presídio regional).