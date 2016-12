Ex-prefeitos participam de conselho na Amplanorte

Compartilhar no Facebook

Na última assembleia do ano realizada pela Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense – Amplanorte no dia 17 de dezembro os prefeitos deliberaram pela criação de um conselho de ex-prefeitos. O prefeito de Monte Castelo, Aldomir Roskamp, foi eleito o primeiro presidente por aclamação.

O conselho poderá ser consultado para a tomada de decisões importantes para o desenvolvimento regional. A criação do conselho foi sugerida pelo prefeito de Mafra, Wellington Bielecki e foi aceita pelos demais, pois, na opinião destes, seria o ápice da união que vem ocorrendo há alguns anos dentro da associação.

Segundo os prefeitos, cada gestor que já passou pela administração pública conhece muito sobre a região, a situação, os trabalhos em andamento, além disso, cada um tem uma contribuição, uma profissão, teve um tipo de gestão e visão, o que vem apenas acrescentar.

O regimento ainda está sendo criado e poderão participar prefeitos que deixam seus cargos nesse mandato e ex-prefeitos mais antigos.

Depois da assembleia foi realizado um almoço de confraternização e despedida de alguns dos prefeitos que deixam a gestão em 2017.