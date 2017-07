Exposição “Bichos do Sul” integra programação dos 100 anos de Mafra

Na quarta-feira, dia 20, começou na Universidade do Contestado, a exposição itinerante “Bichos do Sul”, que reúne uma mostra fotográfica sobre animais nativos da região Sul do Brasil. O evento faz parte do calendário de festejos dos 100 anos de Mafra.

A mostra tem curadoria e fotografia de Zé Paiva, que também é autor das imagens, e reúne numa mesma proposta a arte da fotografia e o conhecimento científico sobre os animais retratados. O trabalho itinerante está percorrendo o Estado através do Serviço Social do Comércio (SESC) e, em Mafra, conta com apoio da Prefeitura Municipal integrando a programação de aniversário da cidade. Permanecerá aberta ao público até o dia 20 de agosto, das 8 às 12 e das 13 as 17 horas, no hall do Bloco G. A escolas interessadas podem agendar visita pelos telefones 3641-5528 e 3641-5554, com Andressa ou Queila.

CAPIVARAS E OUTROS BICHOS

A exposição traz fotos e descrições de animais como capivaras, camaleão papa-vento, bugio preto, ratão do banhado, atobá, perdiz, filhote de puma, tatu-peludo, papagaio-de-peito-roxo, carancho, sapo-boi, cobra-verde das árvores e graxaim do campo, entre outros.

Conforme apresentação do fotógrafo Zé Paiva, “no Brasil, conhecemos mais animais africanos que nativos. A mostra busca preencher um pouco essa lacuna exibindo animais da região Sul: alguns raros, outros mais comuns, alguns ameaçados de extinção, uns mais conhecidos, outros menos, mas todos capazes de cativar nossa simpatia”.