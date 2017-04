Fase municipal dos Jogos Escolares Centenário de Mafra já começou

Dezesseis escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino participaram do desfile de abertura na última segunda-feira (24)

Compartilhar no Facebook

A abertura oficial da fase municipal dos Jogos Escolares Centenário de Mafra aconteceu na manhã da última segunda-feira (24) no Ginásio de Esportes Wilson Buch. Ao todo, 16 escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino participaram do desfile e da cerimônia de abertura.

SÍMBOLOS DOS JOGOS

A aluna da EEB Hercílio Buch, Fernanda Vezoloski, atleta de lançamento de dardo de também outras modalidades, conduziu a tocha olímpica e fez o acendimento da pira – simulação (não foi utilizado fogo conforme preconiza o protocolo para menores de idade). Já a aluna da EEB Barão de Antonina, Gabriele Padilha, atleta de tênis de mesa, proferiu o juramento do atleta.

PARTICIPAÇÃO

Este ano os jogos contaram com a participação de cerca de 1300 alunos nas modalidades coletiva e individuais, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, masculino e feminino. O evento ainda contou com a presença dos diretores das escolas e seus representantes, dentre eles: Ricardo Ciola, Sandra Luiza Sheurer, Luciana Steffens, Noeli de Jesus Xavier Lila e a assistente técnica pedagógica Edilene M. de Souza. O diretor de cultura, Valdez Alves Padilha, na ocasião representando prefeito Wellington Bielecki e a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado, declarou aberto os Jogos Escolares – Fase Municipal Centenário de Mafra. Após a solenidade de abertura foi realizado um jogo de futsal válido pela competição entre as escolas São Lourenço 6 x 2 Cristo Rei.

ESCOLAS QUE DISPUTAM OS JOGOS 2017 – CENTENÁRIO DE MAFRA

1 – Escola Educação Básica Barão de Antonina

2 – Escola Educação Básica Maria Paula Feres

3 – Escola Educação Básica Jovino Lima

4 – Escola Educação Básica Cristo Rei

5 – Escola Educação Básica Monteiro Lobato

6 – Escola Educação Básica Tenente Ary Rauen

7 – Escola Educação Básica Hercílio Buch

8 – Escola Educação Básica Santo Antônio

9 – Colégio Excelência

10 – Centro de Educação Municipal Beija-Flor

11 – Escola Agrícola Municipal Jose Schultz Filho

12 – Escola Municipal De Educação Básica Avencal São Sebastião

13 – Escola Municipal De Educação Básica Evaldo Staidel

14 – Escola Municipal De Educação Básica São Lourenço

15 – Escola Municipal De Educação Básica Mario Goeldener

16 – Centro Municipal de Educação do Município de Mafra – Cemma

MODALIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS EM COMPETIÇÃO