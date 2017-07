Feijoada da AMADEV acontece no final deste mês

Compartilhar no Facebook

A Associação Mafrense de Deficientes Visuais (AMADEV) promove no dia 29 de julho (sábado) uma feijoada em prol da própria associação. Os companheiros do Rotary Clube de Rio Negro serão os responsáveis pela confecção do prato.

A porção completa custa R$ 30,00 e deve ser retirada no local – Salão da Igreja Sagrada Família – das 12 às 13h30. O vale feijoada já está à venda e pode ser adquirido com antecedência na AMADEV.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3642-7037ou na sede da associação que fica na Rua Getúlio Vargas, 175.

Serviço:

Feijoada da AMADEV

Data: 29 de julho – sábado

Horário: das 12 às 13h30

Local: Salão da Igreja Sagrada Família – Centro.