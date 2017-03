Finalizada a obra do viaduto em desnível no município de Mafra

Compartilhar no Facebook

A Autopista Planalto Sul, empresa do Grupo Arteris, entregou nesta sexta-feira (17), a obra do viaduto em desnível localizado no Km 4,5, em Mafra.

O local é um dos mais importantes acessos à cidade e ainda faz entroncamento com a BR 280, que leva a municípios como Rio Negrinho, São Bento, Joinville.

O viaduto foi projetado para resolver o conflito no cruzamento de tráfego das duas rodovias, além de evitar filas e principalmente trazer mais segurança para os usuários. O investimento realizado pela Arteris, oriundo da tarifa de pedágio, gira em torno de R$ 19 milhões.

Diariamente passam por este viaduto cerca de 7 mil veículos. São viajantes, turistas, caminhoneiros que carregam a safra agrícola, além de cargas que movimentam a economia do país.

“Estamos entregando este trecho com um traçado atual, uma rodovia moderna, capaz de comportar o desenvolvimento da nossa região. Queremos a BR 116 como um eixo e um corredor de escoamento. Esta obra hoje é um dos marcos da administração da Autopista Planalto Sul, com projeto moderno, iluminação a led, e todo conforto e segurança que os usuários merecem”, destacou o superintendente da Planalto Sul.