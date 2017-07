Finalmente PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de Rio Negro recebem novas viaturas

Estes veículos fazem parte das viaturas adquiridas pelo Governo do Paraná para renovação da frota de carros das forças de segurança do estado, onde todos os municípios do Paraná foram contemplados

Finalmente, na √ļltima quarta-feira (19), a Prefeitura de Rio Negro resolveu entregar as novas viaturas para a Pol√≠cia Militar, Pol√≠cia Civil e do Corpo de Bombeiros, que j√° haviam sido disponibilizadas pelos estado h√° v√°rias semanas. Elas foram apresentadas a popula√ß√£o e oficialmente entregues as for√ßas de seguran√ßa, atrav√©s de uma solenidade desnecess√°ria no p√°tio da Prefeitura (semin√°rio).

O munic√≠pio alega que recebeu os ve√≠culos na semana passada quando governo do estado do Paran√° realizou a entrega dos novos ve√≠culos. Na ocasi√£o o governo do estado entregou 207 novas viaturas que ser√£o destinadas para todas as regi√Ķes do estado, onde Rio Negro foi um dos munic√≠pios contemplado. O estado repassou 466 novos ve√≠culos para as for√ßas de seguran√ßa, de um lote de 1.100 viaturas que est√£o sendo adquiridos pela Secretaria Estadual de Seguran√ßa P√ļblica.

Além das viaturas a PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros em Rio Negro receberam novos equipamentos para serem usados no trabalho de segurança no município.

Como não se trata de uma conquista da atual administração, não se entende o porquê da solenidade de entrega e muito menos da demora no repasse dos equipamentos as policias rio-negrenses pela administração municipal.