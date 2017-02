FNDE faz vistoria em fase final das obras do Cedup em Mafra

Uma vistoria nas obras do Centro de Educação Profissional (Cedup) em Mafra foi realizada pela equipe técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no último dia 23. O objetivo foi verificar de perto a execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na rede educacional. A equipe está percorrendo as unidades de ensino dos municípios, para acompanhar de perto a gestão do programa e corrigir possíveis falhas.

Criado em 1995, o PDDE tem a finalidade de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas da rede pública de educação básica e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo é promover melhorias na infraestrutura física e pedagógica das unidades de ensino e incentivar a autogestão escolar. No caso do Cedup de Mafra, acompanhar os detalhes de entrega da obra que deverá ser feito pela construtora Foscarini nas próximas semanas.

Acompanhados do secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder e do gerente de Infraestrutura Célio Leandro Sarmento, da ADR, a equipe de engenharia do FNDE traçou um cronograma que será entregue a Diretoria de Infraestrutura (DINE) da Secretaria de Estado de Educação para viabilizar os recursos para serem destinados a pequenos reparos desta unidade de ensino e à manutenção da infraestrutura na parte externa do Cedup.

Está é a segunda vistoria em menos de 30 dias. No dia 13 de dezembro, a diretora Karen Lippi de Oliveira e o gerente de operações Christian Fernandes, da Diretoria de Infraestrutura (DINE) da Secretaria de Estado de Educação, visitaram as obras do Cedup de Mafra, no bairro Vila Nova e comprovaram o estágio avançado das obras, desde que a construção do prédio foi retomada, em setembro de 2016.