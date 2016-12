Fórum de Mafra é referência para o judiciário catarinense

Compartilhar no Facebook

Desde que assumiu o comando da 2º vara, há quase dois anos e meio, a juíza Liana Bardini Alves tem obtido excelentes resultados. Ela conseguiu diminuir consideravelmente a média de duração de um processo que antes ficava na casa dos mil dias, e hoje, é entorno dos noventa dias. Com essa celeridade diminuiu-se também a fila dos processos; de 1.500 para menos de 600.

E esses números vêm chamando a atenção do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ainda no ano passado, por exemplo, Mafra foi considerado pelo próprio Tribunal como o melhor juizado especial de pequeno porte do estado. A 2º vara é responsável pela fazenda pública, juizado especiais e cíveis.

REFERÊNCIA

Na segunda-feira (12) uma equipe do Tribunal de Justiça acompanhou o trabalho comandado pela juíza, após a avaliação, Mafra foi incluído entre as comarcas de referência para o judiciário catarinense. Essa inclusão da 2º vara é uma espécie de selo de qualidade em gestão e de acordo com Liana, o Tribunal fara um estudo cientifico entono destas comarcas modelos e deve lançar uma cartilha direcionada aos juízes. A ideia é que esses juízes apliquem em suas comarcas o formato da gestão tida como referência.

“É um mérito de toda a equipe, temos uma harmonia envolvendo o gabinete, os servidores e o cartório, juntos formamos um grande time, aliás, esse trabalho não é mérito de um juiz, mas de toda a equipe da 2º Vara. A semente foi plantada, realizamos grandes mudanças e agora é só dar continuidade”, observou a juíza que deve ser promovida e transferida no início do próximo ano.