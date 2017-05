Gerência de Educação da ADR Mafra realiza reuniões com diretores das escolas estaduais da região

Nos dias 10 e 11, quarta e quinta-feira, a gerência de Educação da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra realizou reuniões de trabalho com todos os diretores das escolas estaduais da região.

Por questões logísticas, foram dois encontros. No primeiro, na última quarta-feira, 10, reuniram-se, na EEB Tenente Ary Rauen, em Mafra, os diretores das unidades escolares dos municípios de Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo. No dia seguinte, foi a vez dos diretores de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre, que se encontraram na EEB Orestes Guimarães, em São Bento do Sul.

O secretário executivo da ADR, Abel Schroeder, participou dos encontros e destacou a importância de cada diretor dentro do cenário estadual, que atua como gestor e representante do estado em sua comunidade escolar, valendo-se de determinação e criatividade para fazer gestão neste período de crise. Disse que, com austeridade e competência, todos devem trabalhar unidos para manter Santa Catarina em uma posição privilegiada dentro do cenário nacional.

Também citou a necessidade de adequação das escolas às exigências atuais de segurança, com projetos preventivos contra incêndio e pânico (PPCI). Salientou que os bombeiros estão vistoriando as unidades e apontando as adequações e melhorias necessárias, que serão realizadas em etapas, pois algumas podem ser atendidas pelas próprias escolas, enquanto outras ações devem realizadas pela ADR, sendo que algumas serão avaliadas e programadas para serem realizadas a médio e longo prazos, pois demandam investimentos maiores.