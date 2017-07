Gestores de convênio participam de capacitação sobre o SIGEF em Mafra

O curso foi ministrado por Roberto de Souza, assessor de projetos da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRI

Na terça-feira (11) o auditório da Amplanorte recebeu uma capacitação sobre o SIGEF, sistema oficial de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do estado de Santa Catarina. O pedido foi feito pelo colegiado de gestores de convênio da associação.

O curso foi ministrado por Roberto de Souza, assessor de projetos da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRI.

O SIGEF está sob coordenação da diretoria de Contabilidade Geral do Estado através da Gerência de Sistema de Gestão Fiscal/GESIF e visa alcançar uma solução moderna e ágil na área de planejamento e gestão fiscal. As ADRs de Mafra e Canoinhas operam o sistema como responsáveis pelo concedente.

Nele, contemplam-se diversos módulos integrados para atender as demandas de vários setores do governo, no qual são inseridos dados que geram informações a fim de subsidiar a tomada de decisão. Os módulos: acompanhamento físico, administração, avisos, biblioteca, cadastro de inadimplentes, conciliação bancária, conformidade contábil, contabilidade, contratos, custos, demanda, dívida pública, execução financeira, execução orçamentária, financeiro (folha), financeiro (programação), financeiro SAT (arrecadação), lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, planos plurianuais, precatórios, programa de ajuste fiscal, restos a pagar, tomada de contas especial, transferências. Neste contexto, o SIGEF aperfeiçoará os instrumentos disponibilizados para o Estado de Santa Catarina, incluindo os demais poderes e órgãos, necessários ao cumprimento de sua missão nas áreas de planejamento e gestão fiscal, proporcionando um salto de qualidade na prestação dos serviços que lhe são afetos.

Dentre os objetivos específicos do SIGEF destacam-se: o provimento aos usuários e gestores de informações e ferramentas adequadas para o acompanhamento físico e financeiro da execução dos planos e programas de investimentos, receitas e despesas do Governo, atendendo às diretrizes e controles exigidos pela legislação vigente; a disponibilização de informações para o público, através da internet, tornando mais transparente o uso dos recursos e do patrimônio público.