No próximo sábado (16), o governador Raimundo Colombo (PSD) estará em Mafra para inaugurar 10 novos leitos adultos da Unidade de Terapia Intensiva no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). A inauguração será as 14h30.

Para a ampliação da unidade foram investidos R$ 3,5 milhões, sendo R$ 2,8 milhões financiados com recursos do convênio SES/INVESTSAÚDE/BADESC e R$ 700 mil com recursos próprios do HSVP que passará a contar agora com 20 leitos de UTI adultos.