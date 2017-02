Governo libera mais de R$ 2,1 milhões na área da saúde para Mafra

SC recebe R$ 156,7 milhões do governo federal para subsidiar serviços hospitalares e atendimentos de média e alta complexidade no estado. Mafra contará com o total de R$ 2.164.673,51

No último dia 27, na Casa d’Agronômica, em Florianópolis, o governador Raimundo Colombo recebeu o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Gilberto Occhi, que visitaram a capital para atos voltados à área da Saúde, no Conselho Regional de Contabilidade.

Durante o encontro, Barros reforçou ao governador a liberação de R$ 156,7 milhões para Santa Catarina, e Occhi falou sobre as linhas de crédito via Caixa Hospitais e BNDES Saúde apresentadas às entidades filantrópicas do estado. Os recursos do Ministério da Saúde serão utilizados para o subsídio de serviços hospitalares e ambulatoriais, além de atendimentos de média e alta complexidade.

Ao todo, serão contemplados 55 serviços em 35 municípios. Do valor liberado para Santa Catarina, R$ 30,5 milhões beneficiam serviços como leitos de Unidades de Terapia intensiva (UTI), voltados para o atendimento de urgência e emergência, custeio de atendimentos hospitalares e ambulatoriais voltados à assistência especializada, incluindo de média e alta complexidade. Os outros R$ 126,2 milhões são referentes a emendas parlamentares. Também foram liberados R$ 2 milhões destinados ao custeio anual de duas UPAs nos municípios de Araranguá e Canoinhas.

“Conseguimos otimizar os gastos e alcançar uma eficiência econômica total no país, de R$ 1,9 bilhão. Isso possibilitou aumentar a assistência à população no âmbito da rede pública de saúde. Não haverá correção de tabela e dos valores pagos, mas nós estamos ampliando o número de serviços que passam a receber o aporte do Governo Federal. Todos os serviços que estavam com a documentação completa foram habilitados. Noventa por cento de tudo o que o estado de Santa Catarina estava reivindicando nós autorizamos e já está publicado em Diário Oficial”, informa o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Para o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, os recursos são fundamentais para a manutenção dos serviços oferecidos à população. Ele ainda considera importante o diálogo entre o Estado e o Ministério da Saúde não só no sentido da liberação de recursos, mas para a desburocratização do SUS. “É inaceitável que o dinheiro que poderia estar ajudando o cidadão seja aplicado para resolver problemas burocráticos do sistema. É necessário também uma responsabilidade coletiva quanto ao custeio dos novos serviços, para que o processo funcione e ajude as pessoas”, observa.

Linhas de Crédito

No ato com a presença do ministro da Saúde, o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, prefeitos e presidentes de fundações hospitalares, foram apresentadas as linhas de crédito Caixa Hospitais e BNDES Saúde às entidades filantrópicas de Santa Catarina.

O ministério da Saúde aumentou em 35% a margem consignável dos hospitais que atendem pelo SUS, e a Caixa admitiu ampliar o prazo em até 120 meses para pagar esses financiamentos. Isso abriu mais limite e essas linhas de crédito permitem que as entidades de saúde antecipem valores que têm a receber do Governo Federal aos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde.

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

Entre as diversas instituições hospitalares do estado que irão receber os recursos, o hospital de Mafra irá receber: R$ 1.170.125,67 (RAU – Rede de Atenção de Urgência) + R$ 494.547,84 que serão utilizados no Serviço de Alta Complexidade.

Já com relação as emendas parlamentares, visando ampliar assistência à população, Mafra receberá + R$ 500.000,00, para aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada, perfazendo um total de R$ 2.164.673,51, que deverão ser investidos na saúde do município de Mafra.