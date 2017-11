Grupo “Como é bom ver uma criança sorrir” e Escola Avencal do Saltinho, são homenageadas na Câmara de Mafra

O grupo de amigos “Como é bom ver uma criança sorrir” foi homenageado na última sessão ordinária, 14, da Câmara de Vereadores de Mafra. Os vereadores concederam uma moção de aplausos pelo trabalho voluntário na organização da 14ª festa de Dia das Crianças do bairro Jardim América.

Em 2003, quatro amigos se reuniram para assar e servir uma pequena quantidade de espetinho para aproximadamente dez crianças em frente a uma residência no bairro Jardim América. Depois decidiram fazer uma festa com a doação de espetinhos para as crianças que não tinham condição de comprar, então surgiu o grupo com mais voluntários. O lema do grupo é “Dei-me a missão, e não me pergunte se sou capaz!”.

Atualmente, a festa conta com cerca de 50 patrocinadores, entre eles, órgãos públicos, empresas e pessoas físicas. No dia da festa, três mil pessoas prestigiam o evento, sendo cerca de 1200 crianças.

A festa dura cerca de quatro horas, onde servem várias guloseimas (cachorro quente, picolé, pipoca e refrigerante). Também oferecem brinquedos infláveis, pintura facial, brincadeiras esportivas como vôlei e badminton.

ESCOLA AVENCAL DO SALTINHO

Outra entidade homenageada, também na última sessão de terça-feira 14, foi a Escola Municipal de Educação Básica Avencal do Saltinho. Os vereadores concederam uma moção de aplausos pela realização do IV evento cultural “O encanto e a magia das cores da bandeira de Mafra”, que fez parte da programação do centenário do município.

O evento tinha o objetivo de proporcionar aos alunos mais conhecimento sobre a história e a geografia de Mafra. Além disso, estudar a bandeira e o significado das cores.

No evento, as escolas e as entidades foram recepcionadas com coreografias, seguindo de passeio de carroça, tendo a comunidade de Avencal do Saltinho como parceira.

Segundo os organizadores, o evento cultural propôs atividades diferenciadas e criativas relacionadas ao tema do projeto. Assim, buscando uma troca de experiências e socialização entre toda a comunidade escolar, promovendo um ambiente de respeito, consideração e aprendizagem.

Segundo a professora e coordenadora do projeto, Adriana Schafacheck, o trabalho e a união de várias escolas resultaram no evento, em que o esforço coletivo resulta em grandes momentos. Os vereadores ressaltaram a importância do trabalho e sobre a interação entre as escolas de Mafra.