Grupos de trabalho do CRAS Vila Ivete encerram atividades

Os grupos realizados pelo Centro de Referência em de Assistência Social – CRAS da Vila Ivete estão encerrando atividades. No dia primeiro de dezembro, o grupo Mães e Filhos “Mamãe Coruja” teve o último encontro do ano, seguido do grupo de gestantes “semente de vida”, na sexta-feira, 3 e do Tricota CRAS, na terça-feira, dia 6 de dezembro. O ano de trabalho no CRAS foi considerado como muito produtivo pela Assistente Social Claudia Regina Cordeiro. “Notamos que os objetivos dos grupos estão sendo alcançados, os vínculos familiares estão sendo fortalecidos com atividades onde paciência, afetividade e troca de experiências são as principais ferramentas”, afirmou, destacando que em 2016 a demanda de atendimento do CRAS aumentou muito, principalmente em razão dos novos condomínios Santa Terezinha e Ouro Verde. “Aumentou a demanda de solicitações de Benefícios Eventuais e Temporários como a cesta básica, hoje em média 70 por mês e também o número de cadastros, entre 10 e 15 novos por mês”, declarou.

A Secretaria de Assistência Social, emitiu um agradecimento a toda equipe do CRAS e colaboradores da própria Secretaria, que não mediu esforços durante todo o ano para que os atendimentos pudessem chegar às famílias em situação de vulnerabilidade. Foram parabenizados todas as participantes, que também buscaram o conhecimento e o crescimento junto aos grupos trabalhados.

MAMÃE CORUJA

O trabalho realizado com o grupo “Mamãe Coruja” tem por objetivo o fortalecimento de vínculos entre pais e filhos nas famílias em situação de vulnerabilidade social, com o desenvolvimento de atividades como “Mães que brincam e Mães que contam histórias” onde confeccionam brinquedos para brincar com os filhos, além de contar histórias. Nessas atividades busca-se trabalhar a paciência e a afetividade. Para o próximo ano, a meta é ampliar o número de famílias atendidas, levando os trabalhos para locais como o bairro Amola Flecha, Vila Solidariedade e aos condomínios residenciais.

TRICOTA CRAS

O grupo Tricota CRAS é composto por 18 mulheres que se reuniram durante o ano para confeccionar roupas de bebê. O objetivo do grupo é aprender e trocar experiências na arte. As peças produzidas com materiais da secretaria, são utilizadas nos kits de auxílio a natalidade, entregues para as gestantes atendidas. “É um trabalho de aprendizado, de confraternização e de trabalho voluntariado em prol da comunidade”, explicou a assistente social. Para o próximo ano elas deverão produzir toucas, meias e cachecóis para idosos. Na manhã de terça-feira, 6, houve a confraternização de encerramento, com a distribuição de kits de final de ano, lanches e lembranças.

GRUPO DE GESTANTES

O CRAS trabalhou ainda em 2016 o grupo de gestantes, realizando seis encontros com profissionais das áreas de enfermagem, psicologia, nutrição e assistência social, quando foram abordados temas de relevância para o bom desenvolvimento da gravidez, do bebê e da mamãe. As participantes também confeccionaram lembranças ou enfeites para a porta da maternidade. Neste ano foram atendidas 22 gestantes que receberam kits de auxílio, compostos por roupinhas para o primeiro mês do bebê, cobertor, coeiros, além das outras peças confeccionadas pelo grupo do tricô.