Hemosc estuda abrir uma agência transfusional em Mafra

Após a unidade em Canoinhas ser fechada no início do mês, a maternidade de Mafra Catarina Kuss deverá ser a sede da agência em Mafra

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina ‚Äď Hemosc estuda a possibilidade de abrir uma Ag√™ncia Transfusional em Mafra na Maternidade dona Catarina Kuss, para fornecimento de sangue e seus derivados para as cidades do planalto norte catarinense.

A ag√™ncia transfusional √© uma unidade hemoterapica que tem como fun√ß√£o, armazenar sangue e seus derivados, realizar exames imuno-hemat√≥logicos pr√©¬†transfusionais, liberar e transportar os produtos sangu√≠neos para as transfus√Ķes em unidades hospitalares. A ag√™ncia n√£o funcionar√° como coletora de sangue, ou seja, n√£o recebe doa√ß√£o apenas, manipula o sangue.

Hoje os hospitais e maternidades da região quando necessitam de concentrados de hemácias (sangue) e de seus derivados precisam se deslocar até o Hemosc em Joinville. A Maternidade dona Catarina Kuss utiliza os serviços da agência do Hospital São Vicente de Paulo, já os derivados, como plaquetas e plasma ela faz a captação no Hemosc de Joinville e o HSPV faz apenas o preparo destes.

A instala√ß√£o da Ag√™ncia na MDCK √© pelo motivo da maternidade ser uma institui√ß√£o p√ļblica, o que vai de encontro com a pol√≠tica do Hemosc em n√£o trabalhar em locais privados. Em contrapartida a maternidade tem interesse na instala√ß√£o da ag√™ncia em suas depend√™ncias, mais esbarra no problema da falta espa√ßo f√≠sico.

HEMOSC EM CANOINHAS FECHOU AS PORTAS

Como foi amplamente divulgada na imprensa regional, a unidade do Hemosc em Canoinhas foi fechada no √ļltimo dia 02 deste m√™s de fevereiro, devido √† quantidade de sangue recolhida na regi√£o n√£o ser o suficiente para mant√™-la funcionando. Entre os motivos alegados para o fechamento da unidade, o n√ļmero de doadores n√£o era o suficiente, nunca chegando a capacidade total de 720 coletas/m√™s.

Além disso, como o processamento de sangue para a produção de concentração de plaquetas mais próximo era em Joaçaba, no oeste do estado, não era possível fazer essa separação. Com isso, somente concentrados de hemácias e plasma comum eram feitos com a coleta de Canoinhas. Segundo o Hemosc na época, o serviço não valia a pena do ponto de vista custo-benefício.

Existente há 25 anos a Associação dos Doadores de Sangue da Região de Canoinhas (Adosarec) foi criada pelo esforço de um idealista apaixonado pela vida, Orestes Golanovski,

Hoje os doadores de sangue da região precisam se deslocar até Joinville ou Jaraguá do Sul para fazer a doação.