Hipermercado Condor virá para Mafra

A população de Mafra e região passarão a contar em breve com mais uma opção para realizar suas compras. A reportagem do jornal Gazeta de Riomafra apurou que após vários meses de tratativas entre o prefeito Wellington Bielecki e a diretoria do Condor, foi acordada a vinda do novo empreendimento. A notícia foi dada pessoalmente pelos diretores ao prefeito na última quarta-feira (04). “A vinda do Condor para Mafra é sinônimo de empreendedorismo, qualidade, inovação e principalmente de contribuição com o desenvolvimento do município ao gerar mais empregos”, declarou o prefeito à reportagem da Gazeta.

LOCALIZAÇÃO

A rede Condor adquiriu uma área com 8 mil m², dos quais 3 mil m² serão de área construída (modelo de hipermercado compacto). O empreendimento fica no centro, na Avenida Prefeito Frederico Heyse, próximo ao Clube Zepellin, onde até recentemente funcionava a Lojas Breithaupt e vários imóveis ao redor. De acordo com a diretoria, o ambiente será moderno e contará com escada rolante interna, a fim de facilitar o acesso ao segundo andar da loja e estacionamento.

O projeto seguirá o padrão da loja da cidade de Castro-PR, que conta com 4 mil m² de área de venda, oito lojas de apoio (farmácia, lojas de serviço e apoio) e praça de alimentação. “A rede assumiu o compromisso da geração de 600 empregos diretos. Com certeza será um atrativo para a região e aumentará a economia do município”, completou Wellington, já dando as boas-vindas ao novo empreendimento. A direção da empresa não falou em data de início e fim das obras, porém a intenção é colocar o hipermercado em funcionamento o mais breve possível.

SOBRE O CONDOR

Com 42 anos de história, a rede possui mais de 11 mil colaboradores e conta com 43 lojas, entre super e hipermercados, em 15 cidades do Paraná e uma cidade de Santa Catarina (Joinville), além de um centro de distribuição com cerca de 70 mil m².