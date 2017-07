Hoje tem “Ação do Governo” em Mafra

A ADR Mafra recebe, na nesta quarta 12, o projeto Dia de Ação de Governo, desenvolvido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada à Casa Civil, a pedido do governador Raimundo Colombo. O Dia de Ação de Governo tem como objetivo aproximar o governo central das regionais do estado, compartilhando informações com as pessoas e entidades municipais e dando voz à comunidade.

Em cada Dia de Ação de Governo, um secretário setorial ou presidente de autarquia ou empresa pública visita uma Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), oportunidade em que pode conhecer obras, escolas e hospitais, conversar com a imprensa da região, ouvir lideranças municipais e comunidade em geral.

Nesta edição, o Dia de Ação de Governo na ADR Mafra contará com a presença do presidente do BADESC, José Claudio Caramori, que vem à região falar dos produtos na linha de crédito para os setores público e privado e os investimentos atuais na região, visitando ainda obras que contam com o aporte do BADESC.

O evento terá início às 9h, com coletiva de imprensa e encontro com empresários e lideranças regionais no Auditório do Centro Empresarial de Mafra. Em seguida, ainda pela manhã, está prevista a visita às obras das UTIs do Hospital São Vicente de Paulo. Após o almoço, o presidente conhece ruas do município que serão revitalizadas graças ao crédito da Agência de Fomento de Santa Catarina, além das obras que foram retomadas no CEDUP de Mafra.