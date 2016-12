Hospital de Mafra realiza os primeiros procedimentos de hemodinâmica

Nesta semana a equipe do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) iniciou o trabalho em uma nova ala do hospital: o serviço de hemodinâmica. O setor, que será inaugurado oficialmente em alguns dias, vai preencher um vazio assistencial de todo o planalto norte catarinense, pois procedimentos cardiológicos como o cateterismo e a angioplastia poderão ser feitos na cidade.

Esse é um alento para pacientes que, hoje em dia, precisam viajar para fazer esses exames e procedimentos.

A prestação deste tipo de serviço é essencial na manutenção e no bem-estar geral de toda a população atendida: cerca de 400 mil pessoas em 13 municípios, de Monte Castelo a Porto União. As doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC, são a principal causa de morte em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Nesses casos, o tempo é essencial. “Prestar um atendimento rápido nesses casos dá uma melhor evolução ao paciente e diminui a mortalidade e a morbidade. Ter um serviço disponível na região vai agilizar o atendimento e também estimular a população a procurar o serviço de saúde já nos primeiros sintomas”, comenta o médico cardiologista intervencionista dr. Alysson Faidiga, que junto com os médicos dr. Rafael Sachet Dutra e dr. Stefan Costa Silveira, vai integrar a equipe que atenderá no setor.

A estrutura para atendimento está alinhada com a qualidade oferecida em grandes centros urbanos. Com edificações modernas e equipamentos de última geração, o setor de hemodinâmica do HSVP poderá atender integralmente os pacientes acometidos com doenças coronarianas. “O local é top de linha e pode ser comparado com qualquer outro hospital de São Paulo”, exemplifica Thiago Ishihara, coordenador de aplicações da Toshiba Medical – empresa responsável pelo maquinário, que esteve no HSVP para treinar funcionários e acompanhar a realização dos primeiros procedimentos.

Na última semana, oito pacientes que estavam na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de exames de cateterismo foram atendidos na nova ala do hospital. O primeiro procedimento foi realizado sob aplausos de toda a equipe do hospital, que comemorou a conquista da instituição e de toda a região.

A princípio, os procedimentos no setor de hemodinâmica serão realizados para pacientes atendidos por convênio médico e particular. A direção do hospital luta agora para conseguir o credenciamento para realização desses exames pelo SUS.

Investimento

Com o investimento de cerca de R$ 2,5 milhões, a nova ala do HSVP vai oferecer os serviços radiológicos da hemodinâmica, que consiste em utilizar a técnica do cateterismo para diagnosticar e tratar vários tipos de cardiopatias de forma segura e minimamente invasiva. Foram desembolsados R$ 900 mil para a obra no local e R$ 1,6 milhão em equipamentos e maquinário necessário.

O local que abriga o maquinário necessário para esses exames foi planejado e executado especialmente para esta finalidade, já que os procedimentos exigem a mesma estrutura que uma sala cirúrgica. “Já podemos ver que será bom trabalhar aqui porque tudo foi feito pensando na melhor forma de atender, tanto para funcionários quanto para pacientes. A estrutura física do local é muito boa”, resume Erick Weber da Maia, enfermeiro responsável pelo setor. Ele está finalizando uma especialização em enfermagem cardiológica e comemora o início das atividades no hospital. “Esse tipo de atendimento é importante e faltava aqui”, diz.

O HSVP treinou funcionários – enfermeiros, técnicos em enfermagem e técnicos em radiologia – para trabalhar nessa área; contratou uma equipe médica específica e com experiência para realizar os atendimentos, tanto eletivos como de urgência e emergência; investiu na estrutura do hospital para prestar um atendimento de qualidade em toda a região.

O avanço para Mafra e todo o planalto norte catarinense é inegável. Se antes os pacientes viviam o drama da remoção para outras cidades a fim de realizar diagnósticos e procedimentos cardiovasculares, agora a agonia acabou. Esse serviço estará disponível em Mafra, no HSVP, com qualidade e segurança necessárias.

O que é?

O cateterismo consiste na introdução de um finíssimo fio de metal (os cateteres) no braço, punho ou virilha que, guiado por um moderno aparelho de raio-x, chega até o coração do paciente para diagnosticar ou tratar possível obstruções na circulação sanguínea.

Primeiros atendimentos

Na última semana, profissionais que atuam no setor atenderam pacientes selecionados, que estavam na fila de espera do SUS. Foram feitos oito cateterismos e quatro angioplastias. Em um dos casos, o paciente estava internado há 15 dias, era hipertenso, diabético e apresentava quadro de angina. Ele aguardava a realização do diagnóstico e, quando os médicos realizaram o exame, viram que havia 95% de obstrução da circulação, o que indicava que poderia haver um infarto em breve. “O paciente já estava no local e nós tínhamos toda a estrutura e materiais para a realização da angioplastia, que foi feita por acesso radial [pelo braço], a técnica mais moderna e que causa menos incomodo para o paciente”, comenta o dr. Rafael Sachet Dutra.