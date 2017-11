Hospital São Vicente de Paulo é homenageado na Câmara de Mafra

Durante a sessão ordinária de segunda-feira (27) da Câmara de Vereadores de Mafra, o Hospital São Vicente de Paulo foi homenageado por completar 67 anos de atuação em prol da saúde e qualidade de vida da população de Mafra. Os vereadores concederam uma moção de aplausos à instituição de saúde.

No início, a instituição era denominada Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, e possuía 68 leitos. Atualmente, o HSVP conta com uma área construída com mais de sete mil metros quadrados. São 104 leitos de internação, dentre eles, 10 leitos UTI; cinco salas cirúrgicas e uma sala de recuperação pós-anestésica com seis leitos; 280 funcionários e 70 médicos em várias áreas de atuação.

No último ano foram realizadas 2.971 cirurgias, 4.804 internações e 32.021 exames de imagens, destes, aproximadamente 70% (setenta por cento) foram realizados pelo SUS. Estes números colocam o Hospital São Vicente de Paulo entre os principais hospitais do Estado.

O diretor 2º vice-presidente, Manoel Pedro Farinhuk, usou a tribuna para agradecer a honraria. Durante sua fala, relembrou a história da instituição de saúde e as conquistas ao longo de quase sete décadas.