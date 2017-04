Hospital São Vicente de Paulo incentiva consolidação do curso de Medicina na UnC, em Mafra

Tramita no Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina proposta de abertura do curso de medicina na Universidade do Contestado (UnC), previsto para o campus de Mafra. A conquista desta importante graduação é apoiada pelo Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra. A diretoria do hospital assinou parceria com a UnC para esta finalidade.

“Esse projeto, que está bem consistente e tem uma qualidade significativa já passou pelo Conselho Universitário e agora aguarda a liberação no Conselho Estadual. Ainda não sabemos se o curso iniciará no primeiro ou segundo semestre de 2017”, comenta o pró-reitor de ensino da UnC, Gabriel Bonetto Bampi.

De acordo com ele, essa parceria prévia com o hospital é mais um indicativo da necessidade no curso na região e da importância do HSVP em âmbito regional. “Isso demonstra a relevância do hospital”, comenta.

No curso de medicina que será oferecido na UnC, os universitários iniciarão suas jornadas dentro dos hospitais a partir da 3ª fase, para acompanhar o trabalho dos médicos, ainda sem intervenção nenhuma, apenas observação.

Para Mafra, a confirmação do curso é de grande importância, pois traz valorização ao município e consolida a cidade como um polo de educação e saúde.