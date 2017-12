Hotel Emacite Flex oferece pacotes especiais de hospedagem para o Natal

Compartilhar no Facebook

O Hotel Emacite Flex fica localizado na área central da cidade de Mafra-SC e possui uma infraestrutura para seu bem-estar. Para quem procura conforto e descanso, o hotel possui ambientes amplos e com decoração requintada oferecendo aos seus hóspedes, o que há de melhor no ramo hoteleiro. Tudo para que você se sinta confortável e seguro como em sua casa. O hotel dispõe de 75 apartamentos e 02 suítes master com banheira de hidromassagem.

O Hotel Emacite Flex está com pacotes especiais de hospedagem para o Natal! Reserve já e garanta o melhor preço. Acesse www.hotelemacite.com.br ou ligue: (47) 3641-7700.

No Emacite você encontra:

Café da manhã incluso na diária

Estacionamento gratuito

Ar-condicionado split em todos os apartamentos

Wi-Fi e TV a cabo

Frigobar em todos os quartos e aquecimento central

Restaurante Vitorino aberto diariamente, anexo ao Hotel

Cinema 3D anexo ao Hotel

Recepção 24 horas

Sala de eventos

Lan House