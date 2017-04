IBGE inicia Processo Seletivo Simplificado para contratações temporárias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará em 2017, com início de coleta previsto para outubro, o Censo Agropecuário. Para a realização desta operação está prevista a contratação de mais de 26.000 agentes temporários em todo o Brasil.

No último dia 10 foi divulgado o edital do 1º Processo Seletivo Simplificado, que será realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Serão 1.039 vagas para os cargos de Analista Censitário, Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário de Informática e Agente Censitário Regional. Destaque para uma vaga na função de Agente Censitário Regional (ACR) para o município de Mafra.

O cargo de Agente Censitário Regional (ACR) fará jus à remuneração mensal de R$ 2.500,00 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato fará jus ainda a Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte, além de férias e 13º salário proporcionais. Os requisitos necessários para o cargo são: possuir Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria B.

As inscrições podem ser realizadas no período de 10 de abril de 2017 a 09 de maio de 2017, exclusivamente via internet através do endereço: www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss. O valor da taxa de inscrição para o cargo de Agente Censitário Regional é de R$ 41,00. A prova será realizada no dia 02 de julho de 2017.

O Agente Censitário Regional de Mafra será responsável por coordenar os trabalhos do Censo Agropecuário na Subárea de Mafra, que abrange além de Mafra os municípios de Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo e Timbó Grande.

Um segundo edital está previsto para ser divulgado no dia 24 de abril de 2017, no qual constarão as vagas para Agente Censitário Supervisor e Recenseador, este último cargo com vagas para todos os municípios da região.

Mais informações sobre o Processo Seletivo Simplificado para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail concursoibge-pss@fgv.br