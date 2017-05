IBGE vai contratar 60 agentes temporários na região de Mafra

Em outubro o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começa mais uma edição do Censo Agropecuário. Para a região do planalto norte serão contratados 60 agentes, 10 serão para Mafra. No Brasil serão chamados para realização desta operação mais de 26.000 agentes temporários.

O quadro de vagas foi divulgado nesta segunda-feira (24). O processo seletivo simplificado será realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Serão 24.984 vagas para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM), e Agente Censitário Supervisor (ACS), de Nível Médio e Recenseador, de nível fundamental.

Para Mafra serão 10 vagas – uma de agente censitário municipal, quatro de agente censitário supervisor e cinco de recenseador.

O cargo de Agente Censitário Municipal (ACM) terá remuneração mensal de R$ 1,9 mil para jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato fará jus ainda a auxílio-alimentação e auxílio-transporte, além de férias e 13º salário proporcionais. Para concorrer ao cargo é preciso somente possuir ensino médio completo.

O cargo de Agente Censitário Supervisor (ACS) fará jus a remuneração mensal de R$ 1,6 mil para jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato fará jus ainda a auxílio-alimentação e Auxílio-transporte, além de férias e 13º salário proporcionais. Para concorrer à vaga bastar ter ensino médio completo.

O cargo de recenseador fará jus a remuneração por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, com base nas quantidades de unidades de estabelecimentos agropecuários recenseados. Para tanto basta ter Ensino Fundamental completo.

As inscrições podem ser realizadas até 23 de maio, exclusivamente via internet através do link: http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibge-pss. O valor da taxa de inscrição para os cargos de Agente Censitário Municipal (ACM), e Agente Censitário Supervisor (ACS) é de R$ 39,50 e Recenseador R$ 22,00. A prova será realizada no dia 16 de julho de 2017.