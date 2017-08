IFSC oferta cursos de qualificação para rede municipal de educação de Mafra

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está com inscrições abertas, até 7 de agosto, para dois cursos de qualificação profissional destinados a trabalhadores da rede municipal de educação de Mafra: Treinamento de Manipuladores de Alimentos e Leitura: Teoria e Prática. Os cursos serão ofertados pelo Câmpus Canoinhas do IFSC em parceria com a prefeitura municipal de Mafra.

O curso de Leitura: Teoria e Prática tem 40 vagas para professores, efetivos ou contratados, da rede pública municipal. Com carga horária total de 40 horas, o objetivo do curso é contribuir com a formação de professores capazes de ampliar os conhecimentos linguísticos dos estudantes, estimulando a formação de leitores críticos e ampliando o letramento, sobretudo literário. Também será estimulado o desenvolvimento de ações que aproximem a leitura e a escrita do cotidiano das aulas do ensino básico.

Já o Treinamento de Manipuladores de Alimentos tem como objetivo qualificar as merendeiras da rede municipal para a produção de alimentos seguros, com a correta aplicação dos princípios de higiene pessoal, ambiental, de equipamentos e utensílios e de alimentos. Serão atendidas 36 profissionais nesta etapa. A carga horária do curso é de 16 horas.

As matrículas serão realizadas na Sala 04 da Secretaria de Educação de Mafra (Av. Cel. Severiano Maia, 441 – Centro), telefone (47) 3642-4367.