Impasse das obras do Residencial Marselha continua

O portal Click Riomafra noticiou no início deste ano o atraso nas obras do Residencial Marselha, localizado no bairro Vila Nova, em Mafra. A situação continua causando preocupação e revolta em muitos compradores que aguardam uma definição há meses.

Nesta semana a FMM Engenharia informou que houve um progresso jurídico dentro do processo de Recuperação Judicial da empresa, podendo ser resolvido em breve. Segundo a empresa, a data da provável aprovação do plano de recuperação é dia 01/09 e a Caixa Econômica Federal já se manifestou favorável ao que foi apresentado, porém o reinício das obras poderá acontecer apenas após essa aprovação e autorização da Caixa, possibilitando que a construtora tenha a liberação dos recursos para a retomada e término das obras.

“Infelizmente o progresso não anda na velocidade que todos gostaríamos, mas essa manifestação favorável, que deve se concretizar com a votação pelo sim do plano no dia 01, é o primeiro passo para conclusão e entrega do Marselha”, informou a empresa.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que a construtora FMM Engenharia continua em processo de Recuperação Judicial, e que o banco aguarda a Assembleia Geral de Credores, agendada para o início de setembro, para começar a reprogramação do cronograma da obra e/ou acionamento do seguro. Considerando que a apólice de seguro está vigente, a Caixa não descarta a possibilidade de outra construtora assumir a obra.

Nas redes sociais os compradores dos apartamentos do Residencial Marselha se mobilizam na tentativa de obterem respostas e uma solução jurídica para o caso. O término das obras estava previsto inicialmente para o mês de setembro de 2016. As vendas dos apartamentos – que são enquadrados na Faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida – iniciaram em 2011 com a opção de compra ou cadastro de reserva da unidade. Houve várias possibilidades de pagamentos, sendo uma delas o financiamento pela Caixa Econômica Federal.

O projeto do Residencial Marselha tem em sua totalidade 22 blocos com 16 unidades em cada. No total são 352 apartamentos. Porém, o projeto foi desmembrado em duas etapas: Marselha 1 (com 12 blocos e 192 apartamentos no total) e o Marselha 2 (com 10 blocos e 160 apartamentos).