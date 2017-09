Na manhã desta sexta-feira (08), ocorreu a inauguração do Marco Arquitetônico do Centenário de Mafra, na entrada na cidade, na Avenida Nereu Ramos. O evento contou com a presença do Governador do Estado, Raimundo Colombo, além de deputados e autoridades locais de Rio Negro e Mafra. Ao meio dia foi realizada a abertura oficial dos festejos do centenário, contando também com a presença do Governador e demais autoridades. Houve os discursos e apresentações artísticas de escolas e bandas locais. O Click Riomafra realizou a cobertura fotográfica dos eventos. Confira as fotos: