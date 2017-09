Inaugurado o Marco Arquitetônico do Centenário de Mafra; você gostou?

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta sexta-feira (08), ocorreu a inauguração do Marco Arquitetônico do Centenário de Mafra, na entrada na cidade, na Avenida Nereu Ramos.

O evento contou com a presença do Governador do Estado, Raimundo Colombo, além de deputados e autoridades locais de Rio Negro e Mafra.

Você gostou do novo portal na entrada de Mafra? O Marco Arquitetônico do Centenário de Mafra substituiu o antigo “Portal da Prosperidade da Agroindústria”, que foi alvo de muitas críticas nos últimos anos.

Veja o “antes e depois”: