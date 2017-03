INEP/CEE conclui que UnC tem todas as condições para oferecer o curso de medicina

No dia 10 (sexta-feira) a Universidade do Contestado – Campus Mafra recebeu os técnicos do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e do CEE (Conselho Estadual de Educação), onde eles avaliaram as condições de infraestrutura da universidade para autorização do curso de medicina.

Durante a avaliação os técnicos também verificaram o projeto pedagógico, matriz curricular, conteúdos e acervo bibliográfico onde concluíram que a UnC tem as condições necessárias para ofertar o curso.

Segundo a reitora Solange Sprandel da Silva, os avaliadores conceituaram como sendo de excelência os laboratórios de especialidades, habilidades clínicas, informática, e tecnologias de informação e comunicação para o curso de medicina. “Conceituaram também que a matriz curricular e o projeto pedagógico atendem as diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina”, destacou.

A reitora explicou que esta é a primeira etapa para autorização do Curso. A segunda está vinculada a ação do Conselho Estadual de Educação de SC que, com o relatório dos avaliadores, emitirá o parecer final.