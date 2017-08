Informações sobre DSTs e vacinação são levadas aos alunos da escola Maria Paula Feres

Compartilhar no Facebook

Na terça-feira (08) e quinta-feira (10), a equipe de saúde da ESF Vila Nova levou aos cerca de 300 alunos do 5º ao 9º ano da EEB Prof. Maria Paula Feres a palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis e gravidez, além de revisão de carteiras de vacinação, bem como aplicação de vacina contra HPV e Meningo C, para meninas e meninos de 9 a 14 anos. As atividades foram realizadas pelos enfermeiros Aline Pures e Juliano Zinn e a vacinadora Alessandra Revay.

Para a Secretária de Saúde do município, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, levar ações como esta ao público-alvo (alunos) é de grande importância. “É fundamental para promovermos uma saúde pública de qualidade, pois teremos adultos livres de algumas doenças sexualmente transmissíveis, inclusive causadoras de câncer de colo de útero”.