Infraestrutura foi o foco da reunião do colegiado regional de governo em abril

Na tarde da quarta-feira 12, na sede da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, que reúne gerentes, diretores, coordenadores, comandantes e chefes dos órgãos, autarquias e empresas do governo do estado com representação regional nos municípios que integram a ADR Mafra.

Participaram da reunião representantes da Cidasc, Epagri, Celesc, Casan, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Núcleo Regional de Perícias, Presídio Regional e Maternidade Dona Catarina Kuss, além dos gerentes da ADR.

Na abertura da reunião, o secretário Abel destacou as recentes e importantes novidades para a região do planalto norte, como o início das atividades da empresa Kromberg & Schubert e a homologação do decreto que autoriza a instalação do curso de Medicina na UnC, em Mafra, e o lançamento para ampliação e reforma da EEM Roberto Grant, em São Bento do Sul. Falou ainda do estágio avançado das obras de pavimentação da SC-477, entre Papanduva e Doutor Pedrinho, além da confirmação do lançamento da licitação para o reperfilamento da rodovia em outro trecho, que vai do entroncamento com a BR-116, em Papanduva, até Canoinhas.

Em seguida, o gerente de Infraestrutura da ADR Mafra, Célio Leandro Sarmento, explicou um pouco das atividades de sua pasta, que englobam desde a execução e a coordenação de obras, a manutenção das rodovias estaduais – com ações como roçadas e operações tapa-buracos – até a fiscalização das obras dos convênios do estado com os municípios. Célio apresentou ainda as ações realizadas pela sua gerência, trazendo um resumo das realizações nas escolas estaduais dos sete municípios da ADR Mafra: Campo Alegre, Itaiópolis, Mafra, Monte Castelo, Papanduva, Rio Negrinho e São Bento do Sul.

Ao destacar os valores investidos pelo governo do estado na região, Célio enfatizou que, nos últimos anos, foram aproximadamente R$ 700 milhões. “Do ano passado para este ano, foram mais de R$ 200 milhões em rodovias e mais de R$ 13 milhões em convênios. Assim percebemos que, mesmo em um período de dificuldades, Santa Catarina não parou de investir e realizar obras”, concluiu o gerente da ADR Mafra.