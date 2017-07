Iniciado o atendimento na UPA do Jardim América

A instala√ß√£o da UPA trar√° importantes altera√ß√Ķes nos servi√ßos de aten√ß√£o √† sa√ļde no munic√≠pio de Mafra, segundo o prefeito Wellington Bielecki. ‚ÄúEstamos mudando para melhor atender ao povo mafrense. Trabalhamos desde o in√≠cio do ano para atendermos as necessidades burocr√°ticas para colocar a UPA em funcionamento ainda neste primeiro semestre, pois sabemos das necessidades de sa√ļde do nosso povo. O novo espa√ßo trar√° certamente mais qualidade no atendimento ao paciente‚ÄĚ. Ele afirmou ser uma honra poder entregar √† popula√ß√£o t√£o importante obra. Tamb√©m homenageou a fam√≠lia do padre Aldo, pessoa de profunda humanidade.

Desde as 7 horas deste s√°bado, dia 1¬ļ de julho, a nova UPA ‚Äď Unidade de Pronto Atendimento padre Aldo Seidel, do Jardim Am√©rica, iniciou o atendimento √† popula√ß√£o. A solenidade de inaugura√ß√£o aconteceu na noite da sexta-feira (30), com a presen√ßa de autoridades locais e estaduais, al√©m da comunidade que prestigiou o evento.

Destina-se ao atendimento de urg√™ncia e emerg√™ncia. Deve ser procurada em casos de problemas graves e tem capacidade de resolu√ß√£o de 90% das ocorr√™ncias sem necessidade de encaminhamento ao Hospital. O PA ‚Äď Pronto Atendimento do hospital deve acolher casos encaminhados pela UPA e demais servi√ßos de sa√ļde para interna√ß√£o hospitalar, avalia√ß√£o cir√ļrgica, dentre outros.

MAIS CONFORTO

A secret√°ria de Sa√ļde, Jaqueline F√°tima Previatti Veiga explicou que a UPA tem toda uma nova estrutura, mais tecnologia, novos equipamentos, oferecendo mais conforto e espa√ßo ampliado ao paciente.

Segundo ela a estrutura f√≠sica da nova unidade contar√° com sala de espera infantil e adulta, recep√ß√£o de pacientes e acompanhantes, salas de exames, consult√≥rios m√©dicos, sala de sutura/curativo, farm√°cia, posto de enfermagem, sala de inala√ß√£o coletiva, eletrocardiograma, radiologia geral, imobiliza√ß√£o de fraturas, sala de coleta de material e quarto individual de curta dura√ß√£o. Futuramente, o espa√ßo da UPA tamb√©m dever√° abrigar um laborat√≥rio de an√°lises cl√≠nicas, o que facilitar√° ainda mais o acesso da comunidade aos exames m√©dicos solicitados pelos m√©dicos das Unidades B√°sicas de Sa√ļde (UBS).

Durante a solenidade de inaugura√ß√£o, a fam√≠lia do Padre Aldo Seidel ‚Äď nome da UPA – foi homenageada com flores.

UPA

O projeto de instala√ß√£o da UPA em Mafra teve in√≠cio em 2009 e habilitado pela Comiss√£o Intergestora Bipartide em julho de 2010. A unidade foi constru√≠da em terreno adquirido pela Prefeitura e edificada com recursos do Minist√©rio da Sa√ļde, no valor aproximado de R$ 1,4 milh√£o. Os outros aproximados R$ 1.384,130,96 de recursos do FUNDAM foram investidos na aquisi√ß√£o dos equipamentos m√©dico-hospitalares e de materiais permanentes, para a UPA.

O projeto arquitet√īnico foi aprovado em Bras√≠lia, com algumas modifica√ß√Ķes para atender √†s exig√™ncias do Minist√©rio da Sa√ļde. Conta com uma √°rea constru√≠da de 900 m¬≤.