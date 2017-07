Inscrições para Casamento Comunitário vão até dia 10 de agosto

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Cartório de Registro Civil de Mafra até 10 de agosto. As cerimônias acontecem em setembro no Cineplus Emacite

Já estão abertas as inscrições aos interessados em participar da cerimônia de Casamento Comunitário comemorativo aos Cem anos de Mafra (2017), que acontecerá no próximo dia 2 de setembro, às 9 horas, no Cineplus Emacite.

As inscrições devem ser realizadas no Cartório de Registro Civil de Mafra até 10 de agosto, com participação gratuita.

No casamento comunitário realizado em 2013, mais de cento e vinte casais oficializaram a união. Para o titular do Cartório de Registro Civil, Francisco Dalla Valle Von Kossel, a proposta para esse ano é regularizar a situação de pelo menos 150 casais, concretizando o maior casamento comunitário já realizado em Mafra. “É importante porém, que os casais interessados agilizem as suas inscrições, pois as vagas são limitadas”.

Na tarde da terça-feira (11), houve uma reunião na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, que definiu detalhes da organização do evento, que acontece esse ano, numa parceria entre a Secretaria e o Cartório Civil de Mafra. Presentes, a secretária da pasta, Estela Maris Bergamini Machado; o titular do Cartório de Registro Civil de Mafra, Francisco Dalla Valle Von Kossel, a chefe de divisão de cultura, Glaucia Machado Felício Reis e o representante da entidade voluntária, projeto Circo Social, Cleiton Lisboa. Em pauta, a discussão do protocolo da solenidade, expedição das documentações, decorações, fotografias, etc.

Para estimular a participação dos casais, o Cartório Civil de Mafra está coletando diversos brindes, como eletrodomésticos e outros, que serão sorteados aos noivos. Cada casal que oficializar sua certidão de casamento, receberá também como lembrança um belo porta retrato, com uma foto desse momento inesquecível de suas vidas. Ainda um casal será contemplado via sorteio, com uma noite de núpcias (lua de mel), com direito a uma suíte no Emacite Hotel. Os casais que participarem do evento receberão suas certidões de casamento no ato da oficialização.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Em caso de noivos solteiros, é preciso apresentar:

RG e CPF (originais)

Original da certidão de nascimento atualizada

Cópia do comprovante de residência (em nome dos noivos ou dos pais)

Duas testemunhas maiores de 18 anos, que devem estar presentes no casamento comunitário e portando RG

Se os noivos forem divorciados ou viúvos, além desta documentação é preciso apresentar também a certidão de casamento com averbação do divórcio ou óbito atualizada e a certidão da partilha de bens ou inventário do falecido. Em ambos os casos, se os noivos tiverem idade entre 16 e 18 anos, deverão comparecer à cerimônia acompanhados pelos pais.

REQUISITOS