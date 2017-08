Inscrições para o Casamento Coletivo Gratuito podem ser feitas até sexta-feira (11)

Compartilhar no Facebook

Termina na próxima sexta-feira, dia 11, o prazo de inscrição para o Casamento Comunitário gratuito. Elas podem ser feitas na Rua Jorge Sabatke , nº 895, salas 1 e 2, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos e Documentos da Comarca de Mafra.

Requisitos para a inscrição dos noivos:

Certidão de nascimento atualizada

Certidão de casamento com averbação do divórcio (para pessoas divorciadas)

Comprovante de residência (uma exigência para a inscrição é um dos noivos ser residente em Mafra)

Duas testemunhas maiores de 18 anos, com CPF e RG, para comprovarem que os noivos são solteiros

A cerimônia acontecerá no dia 2 de setembro, no Cine Teatro Emacite às 8h30.

100 ANOS DE MAFRA

O evento faz parte do calendário de festividades relativas aos 100 anos da cidade e é uma realização do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos e Documentos da Comarca de Mafra, com apoio da Prefeitura de Mafra. Informações pelos telefones 3642-1886 ou 99228-3179.