Inscrições para o Encceja podem ser feitas até o dia 18 de agosto

Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada têm uma nova chance com o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja).

As inscrições podem ser feitas até a sexta-feira (18) e as provas serão no dia 22 de outubro. O Inep é responsável pela elaboração, gestão da aplicação e correção do Encceja e a Secretaria de Estado da Educação é responsável pela certificação tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio em Santa Catarina. Os Institutos Federal de Santa Catarina (IFSC) e Federal Catarinense (IFC) certificam o Ensino Médio.

Clique aqui e faça a sua inscrição

A participação no Encceja Nacional 2017 é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos com no mínimo 15 anos completos na data de realização do Exame para o ensino fundamental, e com no mínimo 18 anos completos na data do Exame para o ensino médio. “O candidato aprovado em todas as disciplinas recebe a certificação, mas também é possível receber declaração de proficiência somente nas disciplinas em que for aprovado”, destaca o diretor de Políticas e Planejamento da SED, Gilberto Agnolin. Após as inscrições os candidatos tem acesso ao material didático específico disponibilizado pelo Inep para preparação às provas.

As cidades catarinenses que realizarão as provas são: Mafra, Araranguá, Biguaçú, Blumenau, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Palhoça, Rio do Sul, São Joaquim, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Timbó, Tubarão e Xanxerê.

Os locais das provas serão informados no Cartão de Confirmação de Inscrição, porém o Inep se reserva o direito de acrescentar, suprimir ou substituir municípios dentre os relacionados acima, de forma a garantir condições logísticas para a aplicação do Exame, sendo o participante realocado, quando for o caso, em município próximo que atenda às condições logísticas de aplicação do Exame.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

CPF e identidade, endereço de e-mail e número de celular para receber informações do Inep.

PROVAS

Manhã

Abertura dos portões 7h – fechamento 7h45

Início das provas 8h – término 12h

Conteúdo:

Ensino Fundamental: Ciências Naturais, História e Geografia

Ensino Médio: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias

Tarde

Abertura dos portões 13h30 – fechamento 14h15

Início das provas 14h30 – término 19h30

Conteúdo:

Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação e Matemática.

Ensino Médio: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias