Inscrições para participação no Desfile de 7 de Setembro podem ser feitas até o dia 18

A Prefeitura de Mafra convida as unidades escolares e entidades de Mafra e Rio Negro que desejam participar do Desfile de Sete de Setembro de 2017, que enviem e-mail com um breve histórico, até o dia 18 de agosto, para desfile@mafra.gov.br, ou entreguem pessoalmente na Secretaria. “Como esse desfile promete ser mais abrangente e longo, precisamos das confirmações o mais breve possível”, explicaram os organizadores.

Neste ano o desfile será cívico e alegórico, em razão dos 100 anos de instalação do município. Será uma viagem pela história centenária de Mafra, a Pérola do Planalto, com as escolas da rede municipal de ensino desenvolvendo os temas divididos por décadas, nas áreas da cultura, educação, agricultura, comércio, indústria, saúde, meio ambiente e ação social.

DESFILE NA MARECHAL

Neste ano o desfile acontecerá na Rua Marechal Floriano Peixoto, com saída prevista das proximidades do Supermercado Willner Plus. A concentração iniciará às 8 horas, nas ruas próximas ao ponto de partida. A revista das tropas e início do desfile acontece às 8h30. A dispersão se dará na Praça Ferroviário Miguel Bieiecki.

Toda população está convidada a acompanhar esse momento histórico do município. Informações pelos telefones: (47) 3642-0958, 3642-7238 ou 3645-0735, falar com Mara ou Silvana.