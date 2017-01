Inscrições para processo seletivo da Saúde de Mafra encerram-se na próxima segunda-feira (30)

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal da Saúde da cidade de Mafra está com inscrições abertas até o dia 30, segunda-feira, para o processo seletivo que visa o provimento de vagas para admissão (em caráter temporário) e formação de cadastro de reserva de pessoal para atender programas e convênios com a União, Estados ou Municípios, conforme previsto na Lei 4.049/2014.

As vagas são para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com cumprimento de carga horária semanal de 40 horas. Os salários são de R$ 11.480,85 para médicos, R$ 3.983,19 para enfermeiros e R$ 1.314,02 para os técnicos. As provas estão previstas para o dia 05 de fevereiro e o resultado final após o dia 18 de fevereiro.

O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Mafra: www.mafra.sc.gov.br

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Saúde pelo telefone: 47 3641-5000.