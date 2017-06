IPTU de Mafra com desconto de 10% vence dia 30 de junho

O contribuinte poderá efetuar o pagamento nas agências lotéricas conveniadas com a Caixa Econômica e no Siccob

A Prefeitura de Mafra informa que neste ano, o pagamento do IPTU em cota única, com 10% de desconto vencerá no dia 30 de junho. Esse também será o vencimento da primeira parcela, para quem optar pelo parcelamento, porém sem o desconto. O contribuinte poderá efetuar o pagamento nas agências lotéricas conveniadas com a Caixa Econômica e no Siccob.

Os Correios já estão entregando os carnês nas residências, mas o contribuinte deverá ficar atento e caso não receba até o dia 15 de junho, deve procurar a diretoria de controle tributário na Prefeitura de Mafra, na Avenida Frederico Heyse, nº 1386.

REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO

O secretário de Fazenda e Planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige explicou que no caso de não pagamento, o débito será inscrito em dívida ativa e consequentemente, enviado para protesto em cartório. No caso de pendências anteriores orientou que também se procure a diretoria de controle tributário. “Lá o contribuinte poderá parcelar em até 24 vezes os débitos anteriores”, anunciou.

Todas as dúvidas relativas ao IPTU 2017 poderão ser sanadas diretamente na Prefeitura de Mafra, junto à diretoria de Controle Tributário ou pelo site www.mafra.sc.gov.br.