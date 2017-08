Jantar especial e fondue da Cacau Show fizeram sucesso no Restaurante Vitorino

O ousado lombo suíno com molho de chocolate e bacon e o salmão ao molho Vitorino foram as grandes surpresas da noite em mais uma experiência gastronômica única em Riomafra

Carnes nobres, massas finas, vinho português e fondue de chocolate laCreme: esse foi o cardápio que encantou os participantes do Sequência Show realizado na última sexta-feira (04), no Restaurante Vitorino.

Pratos como o apetitoso ancho com blue cheese e nozes e o ousado lombo suíno com molho de chocolate e bacon trouxeram novos e diferentes sabores para a mesa dos participantes, além do salmão ao molho Vitorino, o qual foi eleito uma das melhores surpresas da noite. As massas finas – gnocchi, penne, raviolli de carne e ricota – feitas artesanalmente pela equipe do Restaurante Vitorino também foram um dos pontos fortes do jantar.

FONDUE DA CACAU SHOW: SABOR IRRESISTÍVEL

Após a sequência de carnes nobres e massas finas, foi a vez de dar espaço a sobremesa mais esperada da noite: o fondue de chocolate laCreme da Cacau Show. O doce foi servido em panelas especiais com acompanhamento de frutas, tubetes e marshmallow.

A Cacau Show também trouxe o tradicional chocolate quente para completar a sobremesa e finalizar o jantar com chave de ouro. O Sequência Show superou as expectativas e proporcionou mais uma experiência gastronomica única no Restaurante Vitorino.

ALMOÇO DE DIA DOS PAIS: CORTES DE CARNE ESPECIAIS

O Restaurante Vitorino selecionou diversos cortes de carne especiais para o buffet de Dia dos Pais: picanha, filé de ancho, cordeiro rosmarino, leitão pururuca, frango na cerveja preta e salmão vitorino. Os molhos de gorgonzola, funghi, chimichurri e manteiga de ervas vão estar à disposição como acompanhamento das carnes.

O cardápio também contará com o melhor da comida italiana com massas artesanais e saladas preferencialmente orgânicas e a indispensável maionese de domingo. A sobremesa especial para a data será um gelato de café com chocolate e Jack Daniels e outras deliciosas opções.

O valor não poderia ser mais apetitoso: R$ 49,00 por pessoa (livre) para proporcionar aos papais e famílias um almoço inesquecível e delicioso.