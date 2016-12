Jeep Noel 2016 é realizado em Mafra

Compartilhar no Facebook

O Jeep Clube Iatolá realiza todos os anos o tradicional “Jeep Noel”, onde os jipeiros e seus familiares, por meio de colaboração entre os membros do clube, adquirem antecipadamente brinquedos e doces para fazer a distribuição à criançada nesta data festiva, levando junto os votos de um “Feliz Natal” para as famílias visitadas.

Geralmente o destino muda todo ano. Desta vez os bairros Vila Nova e Jardim do Moinho, em Mafra, receberam a visita dos jipeiros e do “bom velhinho”, que levaram muita alegria aos adultos e crianças por onde passaram.

Quem desejar ver mais fotos do evento pode visitar o Facebook do clube, em JC Iatolá, onde também pode interagir com os jipeiros. Aproveitando a ocasião, o Jeep Clube Iatolá deixa os votos de um feliz e maravilhoso 2017 a todos. Ano que vem tem mais!

Fotos: Flavia Schafascheck