Justiça concede o direito da Funerária São Gabriel operar em Mafra

Após o município de Mafra ter cassado o alvará de funcionamento da Funerária São Gabriel no último dia 21/07, a justiça de Mafra reverteu a decisão na tarde da última sexta-feira 04/08, através de um pedido de liminar, autorizando a funerária a operar em Mafra sem restrições, pois o juiz Rafael Salvan Fernandes da 2ª Vara Civil de Mafra, que apreciou a liminar entendeu que se tal medida fosse tomada, a funerária iria ter vários prejuízos financeiros e até morais a mesma teria, deixando de exercer suas atividades por conta da cassação do seu alvará, referente a tudo que foi alegado.

No último sábado 5, a Prefeitura de Mafra entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para cassar o mandado de segurança concedido no dia 4 (sexta-feira), pelo juiz da comarca de Mafra, que assegurava o direito da Funerária São Gabriel de trabalhar normalmente. O que foi novamente negado pelo Tribunal de Justiça, os autos são de número 0301188-90.2017.8.24.0041 e estão a disposição de todos onde pode ser consultado no site do TJ/SC.

Como já noticiado a Funerária São Gabriel, está com as portas abertas e pode exercer livremente as atividades em Mafra sem qualquer impedimento.

Após a decisão do judicial proferida na comarca, o secretário municipal da Fazenda e Planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige, percorreu na manhã de sábado o município para avisar todos os órgãos, IML, Hospital, administração de Cemitério Municipal e IGP que a funerária não tem nenhum impedimento e pode trabalhar livremente em Mafra.

O que causa estranheza a direção da desta funerária, é a forma tão rápida que a Prefeitura tentou cassar a liminar, poucas horas depois do judiciário conceder a mesma em regime de plantão do judiciário no TJ, novamente não obtendo êxito.

Segundo o proprietário da Funerária São Gabriel, Aroldo Schroeder, “jamais esperávamos passar por isso, precisar discutir na justiça contra a Prefeitura para poder trabalhar na cidade, gerando empregos e pagando impostos”.

Houve um investimento muito alto nesta unidade do grupo São Gabriel e tudo feito conforme a Prefeitura exigiu. Somente após tudo estar certo e fiscalizado que foi nos concedido o alvará à funerária, “É triste ver um município querer expulsar empresários de sua cidade onde geramos empregos à varias famílias mafrenses. Geramos impostos e tributos ao município e o mais importante proporcionamos a livre a concorrência que quem tem a ganhar com isso é povo, que com mais empresas na cidade pode pesquisar qualidade, atendimento e preço”, disse.

Em Rio Negrinho a Funerária São Gabriel irá receber o prêmio Phodium Pesquisas no próximo dia 18 (sexta-feira), pelos excelentes trabalhos realizados naquele município no último ano, “Da mesma forma que atendemos na cidade vizinha, com respeito, qualidade, honestidade e total transparência estamos fazendo aqui em Mafra. Nunca tivemos nenhum problema com alguma família, não respondemos a nenhum processo judicial como muitas matérias de redes sociais publicaram, somos uma empresa séria com responsabilidade e uma enorme estrutura”, apontou.

Segundo Aroldo, os advogados da São Gabriel estão entrando com ações judiciais contra várias pessoas que difamaram e tentaram denegrir imagem da empresa, inclusive já está pedindo o arresto de bens de alguns envolvidos para que se condenados ao final do processo tenha como pagar as indenizações. “E mais uma vez queremos agradecer a toda população que sempre nos ligou e nos procurou para apoiar e dizer que sempre estavam ao nosso lado, nosso muito obrigado pela confiança depositada em nossa empresa,” Nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

Contatos da Funerário São Gabriel. Mafra: 3642-3332, rua Vereador Hercílio Buch, 145 – Centro; Rio Negrinho: 3644-6331, rua Carlos Weber, 433 – Centro; e Campo Alegre: 3632-7608, rua Coronel Bento de Amorin, 531 – Centro.

Plano Familiar São Gabriel mais que um plano uma família!

A direção.