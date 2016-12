Justiça Eleitoral diploma prefeito, vice e mais treze vereadores em Mafra

Em sessão solene na Câmara Municipal, a Justiça Eleitoral de Mafra diplomou na quinta-feira, 15, o prefeito Wellington Roberto Bielecki (PSD), o vice-prefeito Vicente Saliba (PDT) e os treze vereadores eleitos para comandar o legislativo mafrense a partir de 1º de janeiro de 2017.

A solenidade foi presidida pela juíza eleitoral do município, Liana Bardini Alves, acompanhada pelo promotor Alício Henrique Hirt.

A juíza parabenizou os eleitos e desejou um ótimo mandato, mas também lembrou que chegou à hora de dar um basta em interesses pessoais e resgatar o que reza a constituição federal. “Todo poder emana do povo e os eleitos são apenas e tão só os representantes deste povo, portanto, façam valer a vontade das ruas que pede em alto e bom som por honestidade e bom trato da coisa pública. Com efeito, não culpem a crise, o governo federal ou estadual que não faz o devido repasse dos valores, para nada se fazer. Afinal, o dinheiro existe, mas às vezes faltam projetos ou propositadamente se faz tudo às avessas em face de interesses pessoais, como se visualizou no histórico recente de Mafra com cinco ex-prefeitos condenados”.

DIPLOMADOS

A juíza iniciou a diplomação com os treze vereadores, começando pelo mais votado, Jose Marcos Witt (PDT), seguido pelo vereador João Carlos Reiser (PSD), Vanderlei Peters (PDT), Elcion José Peters (PSD), Abel Bicheski (PR), Dimas Humenhuk (PTB), Cirineu Corrêa Cardoso (PDT), Eder Gielgen (Professor Eder) (PMDB), Edenilson Schelbauer (PSB) Marise Valério Braz de Oliveira (PMDB), Adilson Sabatke (PP), Valdir Sokolski (PSD) e Claudia Maria Bus (PTB).

Depois dos vereadores foi à vez do prefeito Wellington Roberto Bielecki (PSD) e do vice-prefeito Vicente Saliba (PDT).

Durante seu discurso Wellington Bielecki agradeceu o apoio que recebeu da comunidade durante a campanha, em especial, aos dos atuais vereadores que confiaram o mandato tampão em junho de 2015 e destacou que vai continuar o trabalhar duro pelo progresso da cidade.

O agora diplomado “prefeito”, lembrou emocionado que pela primeira vez foi eleito pelo voto popular em seguida reportou a situação em que Mafra se encontra hoje, de desenvolvimento, enquanto o país atravessa uma crise sem precedentes. Ele destacou o momento de união entre os poderes executivo e legislativo, que propiciaram a Mafra ser destaque não só no cenário catarinense como brasileiro. “Estamos em franco desenvolvimento, com empresas novas se instalando no município e temos caminhado sempre em frente, apesar de todos os problemas enfrentados nas diversas esferas da União”, declarou. E acrescentou fazendo um agradecimento aos vereadores que acompanharam o executivo neste último ano, atuando em harmonia com as ações em favor de Mafra. Falou também aos vereadores diplomados: “Aos parlamentares que iniciarão em 2017 essa caminhada conosco, esperamos poder trabalhar, da mesma forma, em total sintonia e união, a exemplo da legislatura anterior”, concluiu.

CERIMÔNIA DE POSSE

A cerimônia de posse para os diplomados ocorrera no dia 1º de janeiro, às 19 horas no Cineplus Emacite. A solenidade será aberta ao público, e marcará a reabertura do cinema em Mafra.