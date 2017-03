Kromberg & Schubert do Brasil inaugura filial em Mafra nesta quarta-feira

Compartilhar no Facebook

A fabricante de chicotes elétricos e automotivos Kromberg & Shubert do Brasil inaugura nesta quarta-feira (29), às 10 horas, sua mais nova filial em Mafra.

Localizada no Km 9 da BR-280, a empresa realiza cerimônia de inauguração com a presença de autoridades confirmadas, como o governador do Estado, Raimundo Colombo e o prefeito de Mafra, Wellington Bielecki. Espera-se também a presença de deputados federais e estaduais, além de vereadores e demais convidados.