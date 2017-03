Kromberg & Schubert do Brasil inicia atividades em Mafra

A expectativa é que no auge da produção, em meados de 2018, sejam empregadas 2.000 pessoas, tornando a indústria do setor automotivo a maior empregadora de Mafra e da região

Com a presença do governador Raimundo Colombo, deputados estaduais, federais, prefeito municipal e vereadores a empresa Kromberg & Schubert do Brasil inaugura às 10h de hoje sua unidade fabril em Mafra.

A Kroschu, como a empresa é chamada nas cidades onde possuí fábricas, é uma conquista dos mafrenses que por anos observaram empresas de diversos ramos se instalarem em outras cidades do planalto norte catarinense.

Fabricante de chicotes elétricos e automotivos fornecerá seus produtos para empresas como BMW e Volkswagen. No início da sua produção empregará cerca de 600 funcionários, mais a estimativa é que até o final deste ano o número de colaboradores chegue a 1.600. Turmas estão em andamento no Senai para qualificar a mão de obra exigida pela empresa alemã.

A expectativa é que no auge da produção, em meados de 2018, sejam empregadas 2.000 pessoas, tornando a indústria do setor automotivo a maior empregadora de Mafra e da região.

A unidade da Kromberg & Schubert do Brasil fica no Km 9 da BR-280 em frente à Bandag.

LONGO NAMORO…

O namoro entre a empresa alemã Kromberg & Schubert com Mafra é de longa data, começou em 2011, quando em primeira mão estampamos nas páginas da Gazeta de Riomafra no dia 29 de outubro daquele ano, a intenção da fábrica de chicotes automotivos se instalar em solo mafrense.

Quatro anos depois, no mês de março de 2015, noticiamos novamente, após entrevista com o govenador Raimundo Colombo (PSD), que uma comitiva do governo estadual estaria na Alemanha em maio daquele ano, discutindo com a direção da empresa a instalação de uma unidade fabril em Mafra.

O vizinho de Canoinhas também estava no páreo em trazer a empresa para seu solo, onde empresários locais se propuseram até em construir o barracão. O deputado Aguiar na época trabalhou nos bastidores para levar a empresa para o vizinho município de Canoinhas.

Na época uma comitiva liderada pelo vice-governador, Pinho Moreira (PMDB), embarcou rumo a Europa com escala na França e na Alemanha. Integrando a missão catarinense estava o mafrense Wellington Bielecki, na época, presidente do Badesc.

Na Alemanha a comitiva se reuniu com a Kromberg & Schubert para definir a vinda de uma unidade da empresa para Mafra. O governador Raimundo Colombo e o secretário Carlos Chiodini, apesar de não integrarem a missão, também atuaram diretamente na efetivação da vinda da empresa no município.