Lançado o livro “Mafra 100 anos”

Na presença de amigos e homenageados, no auditório da Amplanorte lotado, ocorreu na noite da última sexta-feira (01), o lançamento do livro “Mafra 100 anos” da Escritora Marina M. Medeiros, tendo como co-autor o seu filho, professor de história, Onírio Jorge Medeiros Jr.

Clique aqui e entre em contato com a autora para encomendar um exemplar do livro

O livro “Mafra 100 anos” é resultado de 10 anos de pesquisas sobre a cidade, feitas após a publicação de “Mafra 90 anos de histórias ontem, hoje e sempre”, livro anterior da autora. Com 264 páginas e mais de 500 fotos, a obra é uma compilação de histórias de diversas pessoas que marcaram o desenvolvimento e crescimento de Mafra durante o seu primeiro centenário, bem como de fatos locais. Histórias como do Sr. Hipólito Marx (Seu Totó), que auxiliava a todos com a fé em suas bênçãos e sua positividade. Ou como as memórias e feitos do Sr. Alfredo Bredow, preservados pelas filhas e sobrinhos, entre outras histórias.

PAIXÃO POR HISTÓRIAS DE VIDA

Emocionada, a autora agradeceu a todos os que cederam histórias, ou de alguma maneira colaboraram na construção da obra e lembrou os ausentes, como Dr. Dequech e o Seu Sesinando. “Estou muito feliz em ver tantas pessoas conhecidas e amigos aqui. Isso é muito bom”, afirmou ressaltando que essa felicidade se deve também por estar lançando o livro do centenário de Mafra. Agradeceu ao esposo e filhos pelo apoio recebido, falou da sua paixão por histórias de vida, às quais considera como “sublimes” e disse esperar que esse livro possa servir de base para muitos outros.

O co-autor, Onírio Jorge Medeiros Jr. convidou a todos para viajar pelo tempo e conhecer o passado de Mafra através do livro. Destacou a participação dos imigrantes na construção de Mafra, contada nas histórias das famílias retratadas. “Esse livro mostra a glória, as dificuldades e a força do povo mafrense”, declarou. Falou do privilégio de ter Marina Medeiros como amiga, consultora e mãe. “É uma pessoa que escreve com o coração e com a alma”, afirmou.

RECONHECIMENTOS

No momento dos presentes darem seu depoimento, o Major Marcelo, comandante da Polícia Militar em Mafra agradeceu em nome da corporação por fazer parte da obra e disse sentir-se muito honrado.

O advogado Carlos Schmiguel ressaltou o caráter coletivo da obra, uma característica considerada como muito importante. “Compor um texto formado pela contribuição de várias pessoas, coletado ao longo do tempo, de diversos lugares e tendo que convergir para um mesmo tema é um esforço muito maior, bem mais difícil”, explicou, se comparado à um texto extraído da mente da pessoa. E concluiu “Um texto coletivo só é valido e interessante quando o material que está dentro converge harmonicamente”.

A Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado parabenizou pelo livro e pela dedicação da autora. “Mafra sente-se honrada em ter sua história registrada nessa obra, feita com imenso carinho e dedicação por parte da nossa escritora Marina Medeiros”, afirmou.

MEMÓRIA DO SEU POVO

O livro “Mafra 100 anos de história” é uma coletânea de dados sobre a trajetória do município, unindo passado e presente, com o intuito de reviver a memória do seu povo.

A obra contém vasto material para pesquisa escolar para crianças e adultos que poderão conhecer fatos e curiosidades como instalação do município, localização geográfica, guerras e revoluções, personalidades que fizeram história. Enfim, fatos que marcaram época na política, economia, cultura, educação, religiosidade e turismo de Mafra.

