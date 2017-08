Lançado o selo personalizado do Centenário de Mafra

Na tarde da última quinta-feira (17), ocorreu no auditório da Amplanorte a cerimônia de lançamento do selo personalizado alusivo aos 100 anos de instalação do município de Mafra. O lançamento do selo e as obliterações fazem parte do calendário de festividades do Centenário de Mafra.

Os colecionadores interessados em adquirir um Selo Comemorativo dos 100 anos de Mafra poderão entrar em contato com a agência dos Correios, pelo telefone (47) 3642-3478, com Rosângela.

A homenagem feita pelos Correios foi destacada pelo prefeito Wellington Bielecki como uma honra para os mafrenses. “É uma grande satisfação para nossa querida cidade ser homenageada por uma empresa como os Correios. Esse é um momento de extrema importância que vai ficar registrado na história do nosso município”, declarou. Segundo ele, os selos levarão o nome de Mafra mundo afora num momento tão marcante e sublime que a cidade está vivendo. E completou: “cidade que escolhi para viver e criar meus filhos”.

O gerente da região de atendimento dos Correios de Santa Catarina, Edson Luciano, falou representando a Superintendência da empresa e explicou que na oportunidade os Correios lança o selo personalizado para compartilhar o momento especial que o município vive, que é o seu centenário. “Queremos propagar o nome de Mafra no cenário estadual, nacional e mundial, quando a cidade completa 100 anos com competência e elegância”, declarou.

ORGULHO

Para o presidente da Associação Empresarial de Mafra, Antonio Carlos Tiburski, o dia é de orgulho e emoção. Como colecionador lembrou quando recebeu de presente um caderno de selos, iniciando assim a sua coleção, através do qual aprendeu a conhecer a história do país. “É com muito orgulho que somos cidadãos riomafrenses nesse momento que vai se transformar numa lembrança para toda a vida e que será repassada para nossos filhos e netos”, afirmou.

As obliterações (quando a autoridade sela e carimba um cartão, que depois será conservado no Museu dos Correios) foram feitas pelo prefeito Wellington Bielecki, seguido pelo Secretário Executivo da 24ª Agência de Desenvolvimento Regional, Abel Schroeder, da Vereadora Marise Valério Braz de Oliveira, representando a Câmara Municipal, do Comandante da Polícia Militar de Mafra, Major Marcelo Pereira, do Sub Tenente Darci Mazur, representando o Corpo de Bombeiros de Mafra, de Fátima Regina Granemann, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro, de Antônio Carlos Tiburski, presidente da Associação Empresarial de Mafra e da Professora Marilene Stroka, representante da Universidade do Contestado.