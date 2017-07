Legislativo mafrense apoia projeto de expansão da Mafratec

Em busca de oferecer suporte à ideias inovadoras, os vereadores mafrenses se comprometeram em dar apoio para a ampliação da Incubadora Tecnológica Mafratec. Para isso, se reuniram com o professor da Universidade do Contestado, campus Mafra, Robson Hugo Henning, e com o estudante de direito e representante da Estação Ecológica do Contestado, Gilvan Gruber.

Há sete anos a Incubadora Tecnológica Mafratec foi criada com a parceria da UnC, Prefeitura de Mafra e Associação Empresarial de Mafra. O objetivo é proporcionar um ambiente em que ideias possam ser desenvolvidas na área de interesse da cadeia produtiva e estimular a formação de novas empresas ou desenvolvimento de novos empreendimentos.

Atualmente, a Mafratec disponibiliza a infraestrutura necessária que as empresas precisam para viabilizar seus projetos e ideias. E está localizada na UnC, campus Mafra. No entanto, os representantes da Mafratec gostariam de um espaço mais amplo para poder atender mais empresas e desenvolver mais ideias.

Durante a reunião, os vereadores se comprometeram em dar apoio na busca por uma estrutura maior para incubadora e ajudar na divulgação e ampliação do atendimento.